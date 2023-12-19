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В Москве прошло заседание центрального штаба ОНФ

14:46
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Подвели итоги деятельности организации в уходящем году

В Москве сегодня прошло заседание центрального штаба Общероссийского народного фронта. На нем подвели итоги деятельности организации в уходящем году.

Обсудили помощь ветеранам и действующим участникам спецоперации, флагманские проекты молодежного крыла. А также - создание отделения Народного фронта на федеральной территории "Сириус".

На съезде руководитель организации Михаил Кузнецов сообщил, что в скором времени они начнут сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах.

"Народный фронт, конечно же, приступит к сбору подписей. Мы договорились, что будем собирать их в наших региональных отделениях. Потому что за годы работы Народного фронта - огромное количество людей, которые благодарны президенту, и для них это замечательная возможность таким образом поддержать нашего лидера. Сказать ему спасибо, поставить подпись в поддержку его выдвижения", - указал Кузнецов.

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Заседание Центрального штаба народного фронта
Заседание Центрального штаба народного фронта
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