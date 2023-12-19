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В России зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

13:17
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Ковид, наоборот, отступает

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России.

За неделю показатель вырос на 6,5%, говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Доля респираторных вирусов негриппозной этиологии составляет 68,3%. Доля вирусов гриппа продложает расти, сейчас она составляет 31,7 %.

Введение масочного режима и ограничений в период новогодних праздников и каникул не планируется, отметили в Роспотребнадзоре.

При этом количество подхвативших коронавирус, наоборот, уменьшается. За неделю зарегистрировано снижение заболеваемости на 11,5%.

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