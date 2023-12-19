Минпромторг объяснил, чем санкции ЕС навредят самой Европе

Брюссель ввел 12-й пакет рестрикций против России

Санкции Евросоюза против России наносят вред прежде всего европейским потребителям, поскольку конечная продукция для них становится дороже. Об этом во вторник, 19 декабря, рассказал российский вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Как подчеркнул глава Минпромторга, при введении Брюсселем ограничительных мер во главу угла ставится нарушение экономических и кооперационных связей, сообщает РИА Новости.

Та продукция, которая либо производится, либо закупается у альтернативных поставщиков, нанося вред, в первую очередь, своим потребителям, потому что стоимость этой конечной продукции для европейского рынка будет дороже. Они будут приобретать ее у других мировых производителей, которые на этом, естественно, будут создавать дополнительные прибыли и формировать для себя дополнительные возможности и преференции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый санкционный пакет Евросоюза свидетельствует о том, что ресурс областей, где их могут вводить, исчерпывается. Спикер Кремля отметил, что введение Брюсселем "алмазного пакета" санкций против России было прогнозируемым, у Москвы уже есть варианты его обхода.

Глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что среди приоритетных задач — расширение товарооборота с дружественными странами вопреки санкционному давлению. За девять месяцев 2023 года этот показатель вырос более чем на 20%. Также необходимо увеличить долю в расчетах в национальных валютах и развивать транспортную инфраструктуру.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"