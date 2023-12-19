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Роспотребнадзор опроверг возвращение масочного режима на новогодние праздники

13:58
  • вторник
  • 19 декабря 2023

При этом гражданам рекомендуют соблюдать меры профилактики

Введение обязательного масочного режима и ограничительных мер на предстоящий период новогодних праздников и каникул в России не планируется. Об этом во вторник, 19 декабря, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
В России зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, несмотря на отсутствие централизованных ограничений, россиянам необходимо помнить о правилах личной профилактики.

Граждан призывают не игнорировать тщательное мытье рук после прогулки, применение кожных антисептиков и масок, а также дезинфекцию гаджетов.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова подчеркивала, что никакой "новой пандемии", связанной с микоплазменной инфекцией, в России нет, а новых мутаций в известных специалистах штаммах микоплазмы не выявлено.

При этом глава Роспотребнадзора предупреждала, что риски биологической безопасности остаются и эволюционируют, при этом фиксируется смещение границ природных очагов инфекций.

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