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Путин рассказал об инициативе российских войск в зоне спецоперации

13:55
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Украина растратила резервы

Российские войска обладают инициативой в зоне специальной военной операции. Об этом заявил Владимир Путин на расширенной коллеги Минобороны.

По его словам, украинская армия несет значительные потери и растратила резервы, пытаясь "показать хозяину результаты".

Путин также подчеркнул, что Россия не намерена отказываться от целей спецоперации. Кроме того, СВО разрушила миф о непобедимости западного оружия, уверен глава государства.

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