Западные страны "врут беззастенчиво", отметил президент

Запад обещал России воздержаться от расширения НАТО на восток, однако западные страны "врут беззастенчиво, на каждом шагу". Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во вторник, 19 декабря, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

Глава государства напомнил, что, несмотря на все обещания и заверения, активность Североатлантического альянса резко возросла — к российским границам были переброшены значительные силы.

До сих пор Запад продолжает гибридную войну против России, однако наша страна не собирается отказываться от целей специальной военной операции, цитирует Путина ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения были лишь способом дать время Киеву на милитаризацию, можно применять как доказательства военных преступлений Украины на спецтрибунале.

Постпред России при ООН Василий Небензя напоминал, что шанс на мир Украину упустила уже как минимум дважды — в случае с Минскими соглашениями, а также в марте-апреле 2022 года во время специальной военной операции, когда из-за давления США и Великобритании режим Зеленского отказался от продолжения мирных переговоров с Россией.

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