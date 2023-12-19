Шойгу назвал потери ВСУ за все время спецоперации

Генерал рассказал об этом на заседании коллегии Минобороны

Потери украинской армии за все время российской специальной военной операции составляют 383 тысячи человек. Об этом рассказал российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу во вторник, 19 декабря, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

Как уточнил Шойгу, ВСУ за весь срок СВО потеряли свыше 383 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, причем 159 тысяч из них приходятся на контрнаступление украинской армии, которое было начато 4 июня.

Также за период СВО украинская армия утратила 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысячи орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня, сообщает РИА Новости.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что надежды, которые Киев возлагал на контрнаступление, не оправдались, а военные методички НАТО не работают. Политик отметил, что ситуация на фронте очень сложная для украинской армии.

При этом Die Welt утверждает, что новое украинское контрнаступление запланировано на 2024 год, основным направлением будет Херсон. В боях ВСУ намерены использовать американские вертолеты типа Black Hawk и Apache, самолеты F-16 и F-18, различные ракетные системы и танки Abrams.

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