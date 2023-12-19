В ВС России за год пришли 490 тысяч контрактников и добровольцев

Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу

За 2023 год в ряды Вооруженных сил России было набрано около 490 тысяч контрактников и добровольцев. Об этом рассказал российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу во вторник, 19 декабря, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

Как подчеркнул глава оборонного ведомства, российская армия на сегодняшний день является самой подготовленной и боеспособной в мире.

Все планы по комплектованию армии и флота в 2023 года полностью выполнены, их численность доведена до 1 150 тысяч военнослужащих. При этом началось наращивание численности ВС России до 1 320 тысяч человек в соответствии с указом главы государства, цитирует Шойгу РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года в прямом телеэфире, подчеркнул, что необходимости в проведении новой мобилизации нет. Он подчеркнул, что "поток наших мужчин, которые готовы защищать Родину с оружием в руках, не прекращается", поэтому нет нужды вновь объявлять мобилизацию в стране.

При этом на Украине, напротив, мобилизационная кампания оказалась сорвана. Украинская армия испытывает критическую нехватку личного состава, а методы мобилизации, продленной до февраля 2024 года, вызывают все большее возмущение в стране. Шойгу отметил, что Украина провела девять волн мобилизации, сейчас продолжается десятая, при этом в ВСУ призывают даже ограниченно годных к военной службе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"