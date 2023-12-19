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В ВС России за год пришли 490 тысяч контрактников и добровольцев

14:34
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу

За 2023 год в ряды Вооруженных сил России было набрано около 490 тысяч контрактников и добровольцев. Об этом рассказал российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу во вторник, 19 декабря, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

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Как подчеркнул глава оборонного ведомства, российская армия на сегодняшний день является самой подготовленной и боеспособной в мире.

Все планы по комплектованию армии и флота в 2023 года полностью выполнены, их численность доведена до 1 150 тысяч военнослужащих. При этом началось наращивание численности ВС России до 1 320 тысяч человек в соответствии с указом главы государства, цитирует Шойгу РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года в прямом телеэфире, подчеркнул, что необходимости в проведении новой мобилизации нет. Он подчеркнул, что "поток наших мужчин, которые готовы защищать Родину с оружием в руках, не прекращается", поэтому нет нужды вновь объявлять мобилизацию в стране.

При этом на Украине, напротив, мобилизационная кампания оказалась сорвана. Украинская армия испытывает критическую нехватку личного состава, а методы мобилизации, продленной до февраля 2024 года, вызывают все большее возмущение в стране. Шойгу отметил, что Украина провела девять волн мобилизации, сейчас продолжается десятая, при этом в ВСУ призывают даже ограниченно годных к военной службе.

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