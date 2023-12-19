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Путин: Спецоперация выявила ряд минусов

14:52
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Их важно устранить

Специальная военная операция (СВО) выявила ряд минусов, над решением этих проблем необходимо работать. Об этом во вторник, 19 декабря, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны.

Путин рассказал об инициативе российских войск в зоне спецоперации
Шойгу назвал потери ВСУ за все время спецоперации

Глава государства отметил, что требуется перестроить работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы.

Кроме того, необходимо наращивать возможности российской спутниковой группировки, причем не только в зоне спецоперации, но и на глобальном уровне.

Также крайне важно наращивать число беспилотников и совершенствовать систему противовоздушной обороны, цитирует Путина ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что объемы закупок и ремонта вооружений российской армии в 2024 году возрастут. Он напомнил о необходимости гарантировать опережающую поставку в ВС России вооружения, военной и специальной техники.

При этом министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявлял, что отечественным оборонно-промышленным предприятиям требуется свыше 16 тысяч новых специалистов. По его мнению, этого количества специалистов будет достаточно для полного обеспечения ОПК необходимыми производственными мощностями.

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