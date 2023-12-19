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Путин заверил в отсутствии планов воевать с Европой

15:20
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Некоторые европейские политики считают Россию крупной угрозой

Россия не собиралась воевать с Европой и не вынашивает таких планов сейчас. Об этом во вторник, 19 декабря, рассказал российский лидер Владимир Путин.

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Российский лидер отметил, что Соединенные Штаты "очень пугало сближение России с Европой", поскольку "они там должны быть хозяевами". Чтобы избежать такого сближения, Вашингтон стращал европейские страны угрозами, якобы исходящими из Москвы, сообщает РИА Новости.

Однако Россия не собирается вмешиваться в дела Европы, поскольку "это их выбор, это выбор народов Европы", хотя Москва всегда будет отстаивать собственные интересы, предупредил Путин.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в НАТО всегда считали Россию так называемым условным противником, а теперь рассматривают нашу страну как очевидного противника, в открытую. Песков предупредил, что это нагнетание напряженности в Европе, которое не обойдется без отрицательных последствий.

Чешский президент Петр Павел утверждает, что армии государств — членов Евросоюза начали подготовку к конфликту высокой интенсивности на территории Европы, поскольку воспринимают Москву как "угрозу номер один".

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