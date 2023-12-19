Путин выступил на заседании коллегии Минобороны

Запад от своей стратегии сдерживания и целей на Украине не отказывается, отметил Путин

Итоговая коллегия Минобороны, прежде всего, посвящена работе в рамках СВО. Однако выступив с речью и заслушав доклад главы ведомства Сергея Шойгу, Путин решает еще раз напомнить всем о причинах начала этого конфликта.

"Давайте вспомним, что сразу же после развала СССР Запад самым активным образом начал работать и в России с нашей "пятой колонной", вокруг которой мы все время прыгали и гладили их по голове, уговаривали, настраивали на какой-то патриотический лад. Ладно, там разные люди есть, не будем всех мазать одной краской. Тем не менее, противник знал, для чего он это делает. И знал, с кем ему надо работать. И с этой "пятой колонной", и с террористами, и с сепаратистами активно работал над задачей разложения самой России. Параллельно не менее активно действовал он на постсоветском пространстве, растаскивая бывшие республики СССР. Особый упор, еще до развала СССР, всегда делался противником на Украину", - рассказал Путин.

И как только Союз развалился, работа началась с удвоенной силой. Главный упор западные спецслужбы и НКО делали на поддержку националистов, которых продвигали во власть, пытаясь превратить Украину в анти-Россию. Однако этот процесс шел со скрипом, потому как не учитывать мнение юго-востока страны было нельзя. А там традиционно выступали за нормальные отношения с Россией. В общем-то и Москва, говорит Путин, всегда вела себя с соседом, можно сказать, по-братски.

"По бросовым ценам энергоносители продавали. Кредиты, кооперация все делали, чтобы выстроить отношения. Но вот Запад с упором на эти активные агрессивные националистические силы на Украине просто не оставил нам никакого шанса. Но и они столкнулись с тем, что легальными средствами невозможно добиться своих целей и перетащить Украину на свою сторону. Ну, не получается. Есть этот юго-восток, который приходит и голосует за тех, кто вступает за отношения с Россией. Ну, не получается, и не получается на протяжении десятилетий... Поняли, что окончательно свинтить Украину под себя политическим средствами не удается. Воспользовались просчетами тогдашнего руководства Украины. И с упором на нациков совершили госпереворот. Ведь что Штаты сделали на Украине. Лишили нас шансов нормальным политическим образом выстраивать отношения с этой страной. Они пошли, как говорят у нас в стране, по беспределу просто. Как совершили в 14-м году переворот - и дальше пошли по этому беспределу", - отметил Путин.

Так возник Крым. Его жителей Россия была вынуждена защитить от резни, которую собирались устроить украинские националисты, захватившие власть в Киеве. Не согласен с новыми реалиями оказался и Донбасс, против которого развязали войну. И, опять же, наша страна на протяжении долгих лет пыталась прекратить этот конфликт.

"В этом смысле, если хотите, они нас переиграли. Эта силовая позиция вынуждала нас на какие-то ответные действия. Ну а потом просто отказались от Минских соглашений. Публично об этом сказали, в том числе и западные лидеры, что это была просто завеса, чтобы строить современные вооруженные силы Украины", - пояснил Путин.

Цели были тоже вполне понятны, говорит Путин. Втянуть Украину в НАТО, ещё ближе подобравшись к нашим границам.

"В этом плане мы вести себя по-другому уже не могли. Или надо было все сдать и смотреть, как они чавкают. Наше исконно российское. Мы не могли так поступить. И они понимали. Но делали специально. Втащили нас и Европу в этот конфликт. Добились своих целей. Растащили Европу и Россию. А сейчас перекладывают на Европу еще и бремя финансовой ответственности, и платежи. А безвольная и бесхребетная генерация политиков в Европе сегодня не может этому противостоять", - рассказал Путин.

Отсюда и такое безвольное следование указаниям из Вашингтона, который собирается переложить на плечи Европы все расходы по поддержке Украины. Впрочем, те сотни миллиардов, что уже потрачены, говорит министр обороны Шойгу, так и не принесли желаемого результата. Хотя поддержка киевскому с начала СВО была оказана беспрецедентная:

"Всего Киеву поставлено пять тысяч танков, БМП. 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысяч БПЛ, свыше 1300 артиллеристских систем. 2 млн 650 тысяч снарядов".

"Запад от своей стратегии сдерживания и целей на Украине не отказывается. Ну, что же, и мы от своих целей спецоперации отказываться не собираемся. Оценивая текущую ситуацию на линии соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что хотим", - отметил Путин.

Тем не менее, работу необходимо продолжать, говорит президент. В войска должна идти новейшая техника. А нужды частей, находящихся в зоне СВО, обязаны быть полностью обеспечены. У противника, несмотря на помощь Запада, таких возможностей нет. Да и поддержка эта явно снижается. Хотя в Киеве, конечно, рассчитывали, что она действительно будет бесконечной, доверившись Вашингтону, Лондону и Брюсселю, которые клятвенно заверяли, что отстоят украинский суверенитет.

"Единственным гарантом суверенитета Украины была Россия. Россия, когда создавала СССР, передала вместе с населением огромные территории. И вкладывала огромные ресурсы. Мы же знаем, как Украина получилась… История все расставит на свои места. Мы мешать не будем. Но свое не отдадим. Вот что все должны понять. И на Украине, и в Европе, и в США. Хотят договариваться - пусть договариваются. Но мы будем действовать исходя из наших интересов. Конечно, Россия не сможет этого сделать без крепких надежных хорошо вооруженных сил. Вооруженные силы не смогут этого сделать без крепкой экономики. ОПК. И самое главное, без опоры на народ России. На многонациональный народ. На русский народ, на другие народы России. У вас это все есть, и Родина ждет от вас отдачи", - заявил Путин.

И она есть. Это видно и по успехам российской промышленности, которая за год в несколько раз нарастила выпуск необходимой для фронта продукции. Начиная танками и самолетами и заканчивая беспилотными летательными аппаратами. И по тем действиям, что наши бойцы совершают на фронте. Нескольким из них президент сегодня вручил звезды героев России.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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