Соседям семья казалась странной

В Екатеринбурге нашли 13-летнюю девочку-"маугли". В квартире, где она жила, царила антисанитария. Кроме того, полицейские обнаружили могильные кресты, которые, по словам очевидцев, мать регулярно приносила с местного кладбища. Ребенок постоянно подвергался издевательствам, выходить из дома девочке было запрещено.

Бродила по улицам или сидела у подъезда. Это все, что разрешали 13-летней девочке. В школу, рассказывает подруга Насти, она не ходила. Сдавала металлолом, тем, видимо, и жила семья.

Соседям семья казалась странной, а как-то утром люди услышали детские крики. Это была Настя. Вызвали полицию. Когда правоохранители вскрыли квартиру, пришли в ужас. Девочка жила среди могильных крестов. Их, по рассказам соседей, мать приносила с кладбищ. Это снимки, сделанные правоохранителями, когда они вызволяли ребенка из квартиры (см. видео).

"Малолетней девочке, которая проживала со своей матерью в антисанитарных условиях, длительное время не предоставлялся надлежащий уход: не было должного питания, одежды, что девочка никогда не ходила в школу из-за того, что её не отпускала из квартиры мать", - сообщил Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области.

Соседи, которые без слез не могли смотреть на беспризорного ребенка, часто подкармливали ее. Общительная и вежливая девочка, в свою очередь, всегда помогала соседям.

В этот дом семья Насти переехала давно. За годы женщина накопила почти миллион рублей долга за коммуналку. Им отключили газ. Соседи рассказывают, что у Насти есть старший брат. Но он живет отдельно.

"Сама девочка сейчас находится в больнице, ее мать прошла краткий курс лечения в специализированной больнице. Семья будет находиться под пристальным контролем сотрудников территориального отдела внутренних дел", - сообщил Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.

Мать девочки дверь никому не открывает. Но журналистам отвечает. Говорит, когда пришла полиция, они спали. Своего ребенка женщина любит и всегда заботится, насколько позволяют силы.

Но почему соседи не забили тревогу раньше? И куда смотрела соцопека - теперь эти вопросы задают юристы? Ведь девочка не ходила ни в школу, ни поликлинику.

Теперь рассматривается вопрос о том, чтобы лишить мать девочки родительских прав. Между тем, ребенка забрали социальные службы.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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