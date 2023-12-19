Совфед предупредил Роскомнадзор о хакерской рассылке "поручений" сенаторов

Фейковые сообщения пришли от имени вице-спикеров

Российские сенаторы получили фейковые "поручения" на свои гаджеты. Сообщения пришли якобы от имени вице-спикеров Совета Федерации и глав комитетов. О хакерской атаке проинформировал Роскомнадзор глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

Как рассказал Тимченко журналистам, в комитет обратились шесть-семь членов Совфеда, от имени которых рассылаются "поручения" другим сенаторам. Сам глава комитета расценивает происходящее как провокацию. Предупреждение о необходимости проверять всю поступающую информацию размещено в специальном общем чате законодателей, передает РИА Новости.

О рассылке фейковых сообщений ранее заявили сразу три сенатора: вице-спикер Совфеда Константин Косачев, Юрий Воробьев и Инна Святенко. По словам Тимченко, раньше отмечались другие виды хакерских атак – к примеру, у него взломали телефон и от его имени рассылали просьбу проголосовать за какого-то ребенка.

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