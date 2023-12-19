Путин отметил беспрецедентную поддержку россиянами участников СВО

Это несокрушимая опора армии и флота, подчеркнул президент

Президент России Владимир Путин во вторник, 19 декабря, на заседании коллегии Министерства обороны отметил беспрецедентную поддержку российского народа, оказываемую защитникам Отечества.

Глава государства подчеркнул, что россияне демонстрируют патриотический настрой и сплоченность людей разных национальностей и вероисповеданий, сообщает РИА Новости.

Хочу сказать о той огромной поддержке, которую боевым частям оказывают наши граждане: предприниматели и волонтеры, представители общественных организаций, партии и коллективы предприятий, школьники, студенты, пенсионеры. Нам, конечно, важно все, что поступает ребятам на фронт, но не менее важно — а может быть, это самое главное — вот эта общая консолидация всех сил общества российского.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что консолидация российского общества, как и возрастание возможностей силовой составляющей сыграли важнейшую роль для России в условиях внешнего давления со стороны Запада.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал высочайший уровень консолидации России вокруг президента залогом и подтверждением того, что мечтам Запада о повторении событий 1993 года не суждено сбыться.

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