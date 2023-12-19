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Путин отметил беспрецедентную поддержку россиянами участников СВО

15:37
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Это несокрушимая опора армии и флота, подчеркнул президент

Президент России Владимир Путин во вторник, 19 декабря, на заседании коллегии Министерства обороны отметил беспрецедентную поддержку российского народа, оказываемую защитникам Отечества.
Ветераны поздравили участников СВО с наступающим Новым годом

Глава государства подчеркнул, что россияне демонстрируют патриотический настрой и сплоченность людей разных национальностей и вероисповеданий, сообщает РИА Новости.

Хочу сказать о той огромной поддержке, которую боевым частям оказывают наши граждане: предприниматели и волонтеры, представители общественных организаций, партии и коллективы предприятий, школьники, студенты, пенсионеры. Нам, конечно, важно все, что поступает ребятам на фронт, но не менее важно — а может быть, это самое главное — вот эта общая консолидация всех сил общества российского.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что консолидация российского общества, как и возрастание возможностей силовой составляющей сыграли важнейшую роль для России в условиях внешнего давления со стороны Запада.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал высочайший уровень консолидации России вокруг президента залогом и подтверждением того, что мечтам Запада о повторении событий 1993 года не суждено сбыться.

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