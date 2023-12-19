Путин объявил условия переговоров с Киевом

Если хотят договариваться те, кто агрессивно настроен к России

Агрессивно настроенные в отношении России на Украине, в Европе и в США могут начать переговоры – если они хотят договариваться. Москва готова договариваться - но будет делать это, исходя из своих интересов, заявил президент России Владимир Путин.

Заключая свое выступление на расширенном заседании коллегии Минобороны, глава государства отметил, что Россия не сможет отстаивать свои интересы без крепких, надежных, хорошо вооруженных, мотивированных вооруженных сил. В свою очередь, ВС не смогут этого сделать без крепкой экономики, четкой работы промышленности в целом и оборонно-промышленного комплекса в частности.

Самое главное, подчеркнул Путин, это невозможно без опоры на русский народ и другие народы страны. У народа России есть все, и Родина ждет от него отдачи, приводит слова Путина РИА Новости.

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