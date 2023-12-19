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Путин объявил условия переговоров с Киевом

15:48
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Если хотят договариваться те, кто агрессивно настроен к России

Агрессивно настроенные в отношении России на Украине, в Европе и в США могут начать переговоры – если они хотят договариваться. Москва готова договариваться - но будет делать это, исходя из своих интересов, заявил президент России Владимир Путин.

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Заключая свое выступление на расширенном заседании коллегии Минобороны, глава государства отметил, что Россия не сможет отстаивать свои интересы без крепких, надежных, хорошо вооруженных, мотивированных вооруженных сил. В свою очередь, ВС не смогут этого сделать без крепкой экономики, четкой работы промышленности в целом и оборонно-промышленного комплекса в частности.

Самое главное, подчеркнул Путин, это невозможно без опоры на русский народ и другие народы страны. У народа России есть все, и Родина ждет от него отдачи, приводит слова Путина РИА Новости.

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