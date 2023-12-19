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Шойгу назвал главные задачи ВС России на 2024 год

15:56
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Глава Минобороны принял участие в заседании коллегии ведомства

Продолжение специальной военной операции на Украине до полного выполнения ее задач является приоритетной задачей российской армии на 2024 год. Об этом во вторник. 19 декабря, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава оборонного ведомства отметил, что также приоритетными задачами является сосредоточение усилий ВС России на качественной подготовке вновь сформированных подразделений, слаживание соединений и воинских частей, сообщает "Интерфакс".

Между тем первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что американские власти хотят вывести Россию на переговоры на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года. Для этого Вашингтон планирует поставить Москву перед некой дилеммой.

Украинский президент Владимир Зеленский в октябре утверждал, что конфликт между Москвой и Киевом находится на последней стадии, хотя пока ни один политик или эксперт не сможет назвать точную дату.

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