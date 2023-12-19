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Москва расширила черный список представителей ЕС

16:13
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Это ответ на двенадцатый пакет европейских санкций

Список представителей Европейского союза, которым запрещен въезд в Россию, существенно расширен. В заявлении российского МИД отмечается, что это ответ на двенадцатый пакет антироссийских санкций, принятый накануне ЕС.

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Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Европейский союз 18 декабря принял очередной санкционный пакет – то есть, продолжает бесполезные попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. В ответ на эти недружественные, нелегитимные и подрывающие прерогативы СБ ООН действия российской стороной существенно расширен черный список представителей евроинститутов и стран - членов Евросоюза.

В МИД добавили, что въезд в Россию запрещен, в частности, представителям силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС. Также в списке граждане стран - членов Евросоюза, ответственные за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве.

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