ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин объявил о дедолларизации расчетов между Москвой и Пекином

16:44
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Премьер-министр находится с визитом в Китае

Расчеты между Россией и Китаем более чем на 90% проводятся в национальных валютах. Страны почти полностью отказались от использования доллара в двусторонних расчетах, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин рассказал о строительстве российских школ в Киргизии
Мишустин вместе с коллегами из стран СНГ посетил выставку-форум "Россия"

По словам Мишустина, который находится с визитом в Пекине, в 2020 году только 20% расчетов двух стран проводились в национальных валютах. Нынешний показатель в 90% говорит о практически полной дедолларизации экономических связей, отметил премьер.

Мишустин пробудет в Китае до 20 декабря. У российского премьера запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и с премьером Госсовета Ли Цяном. Стороны уделят особое внимание расширению сотрудничества и продвижению крупных совместных проектов, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Мишустин и Ли Цян
Михаил Мишустин и Ли Цян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.