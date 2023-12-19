Мишустин объявил о дедолларизации расчетов между Москвой и Пекином

Премьер-министр находится с визитом в Китае

Расчеты между Россией и Китаем более чем на 90% проводятся в национальных валютах. Страны почти полностью отказались от использования доллара в двусторонних расчетах, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, который находится с визитом в Пекине, в 2020 году только 20% расчетов двух стран проводились в национальных валютах. Нынешний показатель в 90% говорит о практически полной дедолларизации экономических связей, отметил премьер.

Мишустин пробудет в Китае до 20 декабря. У российского премьера запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и с премьером Госсовета Ли Цяном. Стороны уделят особое внимание расширению сотрудничества и продвижению крупных совместных проектов, передает ТАСС.

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