На Украине признали технологическое превосходство ВС России

Российская армия парализует работу ВСУ

ВС России парализует работу украинской армии, эффективно применяя FVP-дроны в зоне специальной военной операции. С таким признанием выступил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос.

Как заявил Кривонос в эфире телеканала "Прямой", раньше российские военные в день запускали 70-80 дронов, сейчас — более 100. Генерал отметил, что у ВС России есть дроны с камерами ночного видения – чего у ВСУ не имеется.

По словам Кривоноса, российская армия значительно превосходит украинскую в технологическом плане. По его словам, ВС России обогнали ВСУ и в настоящий момент работают значительно мощнее.

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