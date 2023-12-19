Первая леди Бразилии решила судиться с соцсетью X после взлома аккаунта

Данные для взлома были слиты хакерами

Владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск подвергся резкой критике со стороны первой леди Бразилии. Розанжела Лула да Силва намерена подать в суд после взлома ее учетной записи.

Супруга бразильского президента признается, что пока не решила, где она будет судиться с Маском – в Бразилии или в США. Однако иск точно будет, приводит слова Лулы да Силвы телеканал CNN Brasil.

Претензии первой леди заключаются в том, что социальная сеть X не смогла оперативно заморозить ее учетную запись после взлома. Службе поддержки потребовалось на это целых 1,5 часа.

По данным телеканала, 12 декабря на странице Розанжелы Лулы да Силвы в X было размещено большое количество изображений "порнографического и женоненавистнического характера", надписей с ненормативной лексикой и оскорблениями. Позже 17-летний подросток признался бразильской полиции, что взломал учетную запись первой леди республики с помощью данных, слитых в интернет хакерами.

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