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Собянин утвердил еще два проекта комплексного развития территорий

17:56
  • вторник
  • 19 декабря 2023

В Перове и Фили-Давыдково

Мэр столицы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в Перове и Фили-Давыдково. В районах построят более 710 тысяч "квадратов" недвижимости и создадут свыше 5,7 тысячи рабочих мест.

"На территории части бывшей промзоны "Прожектор" будет две школы, три детских сада, поликлиника, торгово-развлекательный центр с физкультурно-оздоровительным комплексом, а также жилые дома по программе реновации", – сообщил Собянин в своем Телеграм-канале.

По словам Собянина, в настоящее время уже реализуется 55 проектов комплексного развития территорий.

16 декабря Собянин сообщил, что в Москве принято решение о комплексном развитии территорий в районах Хорошёвский, Щукино и Коньково. На месте полузаброшенных и малоиспользуемых территорий появятся современные городские кварталы с развитой социальной инфраструктурой.

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