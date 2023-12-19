Bloomberg рассказал о самом страшном кошмаре Запада

Украина теряет поддержку со стороны США и ЕС

За крутым пике рейтинга президента Байдена сейчас следят все американские СМИ, и каждый новый опрос подтверждает: нынешний лидер на деле - главный аутсайдер. The Washington Post приводит цифру в 38 процентов - цифры "неприемлемо низкие", так якобы считает сам глава Белого дома.

По данным СМИ, перед Днём благодарения Байден собрал совещание в Белом доме. Он отстает от Трампа не только на общенациональном уровне, но и в ключевых штатах. Демократов тревожит, что их лидер утянет вниз рейтинги всей партии и думают, как менять стратегию. В том числе, возможно, они могут принять все условия республиканцев и ужесточить миграционную политику ради предоставления помощи Украине. Другой вопрос - зачем эта сделка сторонникам Трампа, ведь политически его победа сейчас завязана с поражением Киева. "Блумберг" пишет о том, что сбывается главный кошмар для Запада:

"Тупиковая ситуация с получением западной помощи навела союзников Украины на размышления о том, что они отказывались даже представить: Владимир Путин может победить. Последствия этого стратегического провала окажутся даже глубже, чем бегство США из Афганистана, и это не считая перспективы того, что Дональд Трамп может победить на президентских выборах и воплотить в жизнь свои давнишние обещания выйти из крупных альянсов, включая НАТО, и договориться с Путиным насчёт Украины".

Аналитики издания уверены в том, что обстоятельства заставят киевский режим принять все условия Москвы, а некоторые европейские союзники рассматривают такой провал НАТО совершенно спокойно. Показательно, что на пресс-конференции по итогам года Зеленского засыпали вопросами о поражении Украины и есть ли "план Б" на случай прекращения финансирования со стороны США. Прямо Зеленский не ответил, но раскрыл цифры по подготовке новой мобилизации:

"Главком, Генштаб предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Это очень серьезная цифра".

Это значит, что киевский режим намерен и дальше перемалывать собственный народ - но людей, за которыми стоит тот самый последний украинец, всё меньше. 30 декабря Пентагон выделит последний миллиард долларов на поддержку ВСУ - дальнейшее финансирование пока не одобрено. В Германии из своего бюджета на 2024 год обещают вырвать 17 миллиардов евро на помощь киевскому режиму. Но ради этого Берлин режет расходы на соцполитику. Страну уже охватили протесты аграриев. С 8 января объявить бессрочную забастовку намерены машинисты поездов.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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