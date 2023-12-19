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Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

22:34
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Церемония проходила в Белом зале мэрии

Сегодня в преддверии новогодних праздников в Белом зале мэрии чествовали выдающихся москвичей. Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города. Среди них - орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орден Пирогова.

Медали ордена "Родительская слава" удостоена семья Скворцовых, где воспитывают четверых детей. Медалью за отвагу на пожаре награжден оперативный дежурный Дмитрий Большаков.

В ходе церемонии мэр особо отметил: в уходящем году реализовано немало прорывных проектов - создан мощный транспортный каркас. Полностью обновили 200 поликлиник. Москва помогает семьям участников СВО и оказывает поддержку городам-побратимам в ЛНР и ДНР. Сергей Собянин поблагодарил всех за труд на благо столицы. 

"Строители, промышленники, работники социальной сферы - сделали всё, чтобы наш город и дальше процветал. Благодарю всех, кто участвовал в этом процессе и участвовал в создании конфессионального мира, духовного подъёма в нашей стране и в нашем городе. Это тоже очень и очень важно. Мы будем работать и делать всё, чтобы победа была за нами. Я в этом уверен", - сказал Собянин.

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