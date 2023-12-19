Путин: Россия не бросает раненых

Президент посетил выставку образцов вооружений и техники российской армии

Россия не бросает раненых. Российские военные не могут вести себя, как эти временщики на Украине, которые оставляют раненых на произвол судьбы, за своих людей не считают, заявил президент России Владимир Путин.

Путин сделал это замечание во время посещения выставки образцов вооружений и техники российской армии в Национальном центре управления обороной. Главе государства показали машину для транспортировки раненых, передает ТАСС.

Ранее президент выступил на заседании коллегии Минобороны. Путин подчеркнул, что Россия не намерена отказываться от указанных целей спецоперации. По словам российского лидера, ВС России владеют инициативой, эта работа будет продолжена.

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