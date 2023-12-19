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"Народный фронт" начнет сбор подписей в поддержку Путина на выборах

22:37
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Глава государства будет участвовать как самовыдвиженец

"Народный фронт" начнет сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Об этом речь шла сегодня на заседании исполкома Центрального штаба в Москве.
Путин сдал документы на регистрацию кандидатом в президенты

Глава государства будет участвовать как самовыдвиженец. По закону ему необходимо собрать 300 тысяч подписей. Инициативная группа избирателей и "Единая Россия" поддержали выдвижение Владимира Путина. Накануне он подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом.

"Теперь должен быть открыт избирательный счет, напечатаны подписные листы. Мы договорились, что будем их собирать в наших региональных отделениях, потому что за годы работы "Народного фронта" огромное количество людей, которые благодарны президенту, и для них это замечательная возможность таким образом поддержать нашего лидера, сказать ему спасибо и поставить подпись в поддержку его выдвижения", - рассказал Михаил Кузнецов, руководитель исполкома "Народного фронта".

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