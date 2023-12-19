На ВДНХ прошел финал программы "Я в деле"

В этом сезоне команды подготовили четыре тысячи проектов

В Москве на международной выставке-форуме "Россия" прошёл финал четвёртой всероссийской программы предпринимательства для молодёжи "Я в деле", которую проводит для студентов и школьников партия "Новые люди".

Презентация своего уникального продукта, что называется, с колёс! А проекты здесь самые разные: дроны, которые не уступают по качеству аналогам на рынке, и стоят на порядок дешевле. А вот команда из Архангельска, например, придумала, как получить электричество в походах.

"Добывать электроэнергию из костра. Подключить розетку в лесу некуда. Вот они хотят для туризма, для других сфер, включая военных, разработать такую электроподзарядку. Пока в начале процесса, прототипа ещё нет", - рассказал Алексей Нечаев, глава партии "Новые люди".

За плечами у каждого здесь - 9 с половиной недель усердной практики с наставниками, они помогают студентам с проектами - и менторами - теми, кто в бизнесе уже состоялся и может передать опыт подрастающему поколению. Лучшие команды показали свои изобретения на ВДНХ - здесь состоялся финал уже четвертого сезона программы по развитию молодёжного предпринимательства "Я в деле".

"Уже 90 тысяч студентов, которых мы затронули в этой программе. Больше 40 тысяч выпускников, которые полностью программу прошли, и тоже около 90 тысяч школьников, которых мы коснулись, профориентационного типа", - отметил Алексей Нечаев.

На счету участников программы "Я в деле" уже полторы тысячи стартапов. В этом сезоне команды подготовили 4000 проектов. Самые перспективные получили призы. И абсолютно все участники - новые нужные навыки.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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