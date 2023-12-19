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ФСБ заявила об активизации агентуры киевского режима

19:18
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Украинские спецслужбы усиливают тайную борьбу

Неудачи на фронтах вынудили киевский режим усиливать тайную борьбу. Украинские спецслужбы засылают свою агентуру и диверсантов в Россию, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

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Как сказал Бортников в комментарии "Первому каналу" на полях расширенного заседания коллегии Минобороны, украинские спецслужбы устанавливают отношения с людьми, которые находятся на российской территории. Таким образом они пытаются нанести России вред в тылу.

ФСБ активно выявляет украинских агентов и диверсантов в России. Служба делает все, чтобы работать на упреждение – и в целом это получается, отметил директор ФСБ. Бортников подчеркнул, что большая часть результатов этой работы пока держится в секрете.

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