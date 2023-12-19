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Азербайджан начал поставки яиц в Россию

19:46
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Ввезли первую партию - 612 тысяч штук

Первая партия куриных яиц из Азербайджана пересекла российскую границу. По данным Россельхознадзора, 612 тысяч штук ввезли 19 декабря через пункт пропуска Яраг – Казмаляр.

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В пресс-релизе ведомство напоминает, что решение об открытии российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре этого года. Вопрос обсуждался на переговорах руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли.

Отмечается, что цель импорта - стабилизация ценовой ситуации в России. Для этого также принято решение об обнулении пошлин на ввоз яиц в первом полугодии 2024 года. В ближайшие две-три недели могут начаться поставки яиц из Турции. Общий объем импорта превысит один миллиард штук, передает "Интерфакс".

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