Путин вручил медали "Золотая Звезда" Героям России

Главной наградой президент назвал возможность служить Родине

После коллегии Минобороны Верховный Главнокомандующий вручил медали "Золотая Звезда" Героя России - участникам специальной военной операции, особо отличившимся в ходе выполнения боевых задач.

Владимир Путин отметил, что бойцам приходится действовать в сложной боевой обстановке, но благодаря их настрою Россия добьется всех поставленных целей СВО. А главной наградой - в том числе для себя - президент назвал возможность служить Родине.

"И я вам хочу в этой связи добавить: Родина всем нам, в том числе и мне, дала возможность и наградила нас с вами возможностью поработать на нашу страну, на наш народ. Это награда со стороны Родины для каждого из нас. И мы все, и я в том числе, все пойдем до конца, защищая интересы страны", - отметил Путин.

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