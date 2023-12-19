Зеленский отверг возможность поражения Украины

По его словам, раньше положение было хуже

Владимир Зеленский не согласился с западными журналистами, заявившими, что поражение ВСУ близко. Украинский лидер считает, что в начале боевых действий в 2022 году ситуация в республике была существенно сложнее нынешней.

Отвечая на вопрос во время пресс-конференции, Зеленский заявил, что в 2022 году Украина была почти полностью оккупирована, Киев, по словам президента, был в полной блокаде. Сейчас ситуация другая, утверждает украинский лидер.

Владимир Зеленский также обвинил Россию в организации войны на Ближнем Востоке. По его словам, ближневосточный конфликт негативно повлиял на Украину, сместив фокус внимания западных стран. В результате многие государства колеблются, кому предоставлять помощь — Израилю или Киеву.

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