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Зеленский рассказал о просьбе Генштаба мобилизовать еще полмиллиона украинцев

20:59
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Украинский лидер утверждает, что отложил рассмотрение этого вопроса

Начальник Генштаба ВСУ Валерий Залужный просит мобилизовать еще 400-500 тысяч украинцев. Об этом сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года.

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Украинский президент заявил журналистам, что он отложил рассмотрение этого вопроса. По словам Зеленского, ему нужно больше аргументов, чтобы поддержать такое решение. Украинский лидер подсчитал, что мобилизация таких масштабов обойдется бюджету страны в 500 миллиардов гривен – или 13 миллиардов долларов.

По данным главы Минобороны России Сергея Шойгу, ВСУ с начала специальной военной операции потеряли 383 тысячи военнослужащих. Только за время летнего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч солдат.

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