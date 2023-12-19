Инфраструктурный объект поврежден ударом ВС России под Днепропетровском

Повреждены также газопровод и линии электропередачи

Пять ударов по инфраструктурным объектам насчитала за сутки администрация города Никополь в Днепропетровской области. По данным главы городского совета Николая Лукашука, жертв нет, но повреждения масштабные.

Как сообщил Лукашук в Telegram, поврежден объект инфраструктуры – какой именно, глава администрации не сообщает. Также повреждения получили две линии электропередачи и газопроводы.

ВС России начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года. Поводом стал совершенный за два дня до этого теракт на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи – не затрагивая при этом жилые дома и социальные объекты.

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