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Байден выругался на службе в кафедральном соборе Вашингтона

21:48
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Президенту США пришлось извиняться

Джо Байден выругался во время мемориальной службы в кафедральном соборе Вашингтона. Президент США завершил крепким словом свою речь в память первой в истории женщине в составе Верховного суда страны Сандры О'Коннор.

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Байден, говоря о О’Коннор, отметил: она доказывала, что женщины могут не только делать то же, что и мужчины - но часто делать это куда лучше. Эту фразу американский лидер завершил ругательством, после чего извинился за свою горячность.

Первая в истории женщина в составе Верховного суда США Сандра О'Коннор скончалась в возрасте 93 лет 1 декабря. Причиной смерти назвали осложнение деменции, передает РИА Новости.

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