Депутат Госдумы Делягин: Зеленский и Байден лежат в одном политическом гробу

Коррупция на Украине тем временем процветает

На что рассчитывал Запад, вливая в Украину огромные суммы денег? Как долго киевский режим сможет продержаться без финансовой поддержки США и Евросоюза? С какими итогами украинская экономика подошла к завершению этого года?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

"Разве деньги, которые поступают на Украину, идут на украинскую экономику? Не смешите. Эти деньги в основном тут же возвращаются в военно-промышленный комплекс Европы и США. Также то, что воруется на Украине, идет на покупку люксовых автомобилей и недвижимости. То есть деньги заходят - и сразу возвращаются. Вообще же Зеленский и Байден лежат в одном политическом гробу", - отметил парламентарий.

Полный комментарий Михаила Делягина смотрите в видео

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