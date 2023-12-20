Боевики потеряли убитыми и ранеными до 180 человек

Минобороны России представило свежие данные о ходе спецоперации.

На купянском участке войска группировки "Запад" в ходе активной обороны отбили восемь контратак ВСУ. Противник отошел в южном направлении. Не удалась попытка прорыва радикалов и в районе Новомихайловки. Во время контрбатарейной борьбы группировка "Восток" поразила семь долговременных огневых точек неприятеля, боевики потеряли убитыми и ранеными до 180 человек.

На участке Сватово-Кременная ударная группа армейской авиации в составе боевых вертолетов Ми-35 и поисково-спасательного Ми-8 уничтожила опорники киевских боевиков. Экипажи нанесли удары по позициям противника. Цели ликвидированы, летчики вернулись на аэродром базирования. Все действия отработаны до автоматизма, в случае вражеской атаки - наготове группа огневого прикрытия.

На купянском направлении расчеты гаубиц Д-30 группировки "Запад" уничтожили замаскированные опорные командные пункты радикалов. Артиллеристы нанесли точные удары по объектам ВСУ осколочно-фугасными снарядами. Бойцы ликвидируют цели круглосуточно, в любую погоду. От момента получения координат до выстрела проходит не более трех минут. При необходимости также используют противотанковые кумулятивные, дымовые и осветительные боеприпасы.

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