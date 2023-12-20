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Представлены новые герои СВО

08:35
  • среда
  • 20 декабря 2023

Младший сержант Иван Назаренко под плотным огнем боевиков оперативно восстановил линию связи

В Минобороны России рассказали о новых подвигах военнослужащих в зоне СВО.

Сержант Иван Степанец вез боеприпасы для гаубичной батареи и попал под минометный обстрел противника. Его машина получила повреждения и остановилась. Ивану пришлось ремонтировать автомобиль под вражеским огнем, вывести из зоны поражения, а затем продолжить маршрут. Сержант своевременно доставил на передовую снаряды для нашей артиллерии.

Младший сержант Иван Назаренко под плотным огнем боевиков, рискуя собственной жизнью, оперативно восстановил поврежденную кассетными боеприпасами линию связи. Это позволило командованию сохранить управление личным составом, и российский батальон, отразив атаку радикалов, перешел в наступление.

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