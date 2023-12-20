Путин поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником

Президент поблагодарил их за высокий профессионализм

В среду профессиональный праздник отмечают работники органов безопасности - сотрудники ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ.

Они стоят на страже суверенитета и конституционного строя страны, защищают интересы России, права и свободы граждан, срывают враждебные планы зарубежных спецслужб, защищают Родину от внутренних и внешних угроз.

С праздником ветеранов и действующих работников органов безопасности поздравил Владимир Путин. Президент поблагодарил их за высокий профессионализм и отметил значительный вклад в контрразведывательное обеспечение специальной военной операции.

"Мы знаем, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террористических методов, фактически - государственного терроризма. Это диверсии против гражданских объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, теракты в отношении мирных граждан, представителей органов власти и общественных деятелей. Подчеркну, необходимо усиливать антитеррористическую работу по всем направлениям, использовать широкий комплекс технических и оперативных возможностей наших спецслужб, активно взаимодействовать с Министерством обороны и другими ведомствами. Повышенного внимания требует охрана государственных рубежей, особенно тех участков, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. И конечно, должны жестко пресекаться попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие, вмешиваться в наши внутренние дела, нарушить суверенное, незыблемое право народа России самому определять свое будущее", - отметил глава государства.

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