Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

"Против" высказались 49 стран

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, неонацизма, расизма и ксенофобии. "За" проголосовали 118 стран.

"Против" высказались 49. Среди них - США, Япония, Германия, Украина, государства Прибалтики.

Документ решительно осуждает попытки пересмотра истории и итогов Второй мировой войны, отрицание военных преступлений и преступлений против человечности. А также призывает государства законодательно бороться с пропагандой нацизма и всех видов национальной и религиозной нетерпимости.

Обновленная резолюция принимается ежегодно. Как сообщили российские дипломаты, несмотря на противодействие со стороны коллективного Запада, все больше стран поддерживают документ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"