ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

08:47
  • среда
  • 20 декабря 2023

"Против" высказались 49 стран

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, неонацизма, расизма и ксенофобии. "За" проголосовали 118 стран.

"Против" высказались 49. Среди них - США, Япония, Германия, Украина, государства Прибалтики.

Документ решительно осуждает попытки пересмотра истории и итогов Второй мировой войны, отрицание военных преступлений и преступлений против человечности. А также призывает государства законодательно бороться с пропагандой нацизма и всех видов национальной и религиозной нетерпимости.

Обновленная резолюция принимается ежегодно. Как сообщили российские дипломаты, несмотря на противодействие со стороны коллективного Запада, все больше стран поддерживают документ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Генассамблея ООН
Генассамблея ООН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.