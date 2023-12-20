За минувшие сутки от обстрелов погибли не менее 100 человек

В среду Совет безопасности ООН обсудит проект резолюции арабских стран о необходимости гуманитарной помощи сектору Газа. Тем временем на Ближнем Востоке снова появилась надежда на перемирие.

Как сообщают израильские СМИ, глава разведки "Моссад" предложил движению ХАМАС новую сделку при посредничестве Катара. Речь идет о прекращении боевых действий на неделю в обмен на освобождение 40 заложников - женщин и пожилых мужчин. Реакция палестинцев пока неизвестна.

ЦАХАЛ продолжает бить по сектору Газа. За минувшие сутки от обстрелов погибли не менее ста человек. Сегодня атакован лагерь беженцев в Рафахе. Взаимными ракетными ударами обменялись израильские военные и ливанское движение "Хезболла".

Накаляется обстановка и в Красном море. В Соединенных Штатах заявили о создании коалиции из 19 государств по борьбе с атаками йеменских хуситов на торговые суда.

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