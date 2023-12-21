Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Конфликт сегодня может вспыхнуть на пустом месте

Овны

Скажите "стоп" финансовым операциям - есть риск ошибок и сбоев, независящих от вас. Зато это удачный день для интеллектуальной нагрузки, учебы, языковых практик.

Тельцы

Венера в Скорпионе - мстительная особа, и сегодня она играет против вашего Урана. Будьте осторожны в личных беседах и отношениях с любимым человеком.

Близнецы

Вы можете почувствовать себя недостаточно сильными и готовыми к важным делам. Если есть возможность - возьмите тайм-аут на один день, отдохните от всего.

Раки

Неподходящий день для корпоративов, детских утренников, романтических свиданий. На всякий случай помните: конфликт сегодня может вспыхнуть на пустом месте.

Львы

Оставьте свободное время в сегодняшнем графике на незапланированные дела. Потребуют срочного решения мелкие задачи типа похода в химчистку или поездки в магазин.

Девы

Контакты с иностранцами, переводы, научные работы сегодня будут идти со скрипом. Если у вас сегодня перелет или дальняя поездка, будьте особенно внимательны.

Весы

Внезапные события могут опустошить ваш счет, предупреждают звезды. Сделайте все возможное, чтобы не потратить сегодня деньги на неудачные покупки и подарки.

Скорпионы

Венера в вашем знаке смело выступает против непредсказуемого Урана. Внезапные ссоры и противоречия в отношениях могут запросто вас рассорить, будьте начеку!

Стрельцы

Держитесь подальше от электроприборов и импульсивных людей. Сегодня электричество и неуравновешенные личности вам противопоказаны, а вот работа - самое то.

Козероги

Дети и возлюбленные могут хорошенько потрепать нервы, несмотря на всю вашу любовь к ним. Не будет лишним заранее обдумать, каких тем лучше избегать.

Водолеи

Дела могут затормозиться не по вашей вине, и бесполезно будет искать себе алиби. Выходите из дома с запасом по времени и не забудьте зарядку для телефона.

Рыбы

Учеба и работа с информацией, переговоры и переписки - сферы, в которых сегодня все может пойти не по сценарию. Главное - не растеряться и сохранять спокойствие!

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