Российские военные продолжают спецоперацию

Расчеты "Ланцетов" подразделений Воздушно-десантных войск ВС России на херсонском направлении уничтожили две замаскированные радиолокационные станции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 20 декабря, рассказали в российском Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что это произошло на правобережье Днепра. Станции были замаскированы, однако это не помешало их обнаружить и уничтожить, сообщает ТАСС.

Украинские военные признают опасность, исходящую от российских "Ланцетов". В сентябре начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога. Западные СМИ предупреждали, что новые "Ланцеты" способны лишить Украину остатков боевой авиации.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что объемы закупок и ремонта вооружений российской армии в 2024 году возрастут. Он напомнил о необходимости гарантировать опережающую поставку в ВС России вооружения, военной и специальной техники.

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