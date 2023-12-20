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ВС России уничтожили замаскированные радиолокационные станции ВСУ

08:22
  • среда
  • 20 декабря 2023

Российские военные продолжают спецоперацию

Расчеты "Ланцетов" подразделений Воздушно-десантных войск ВС России на херсонском направлении уничтожили две замаскированные радиолокационные станции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 20 декабря, рассказали в российском Министерстве обороны.
Запад не верит в прорыв ВСУ даже при выделении дополнительной помощи

В оборонном ведомстве уточнили, что это произошло на правобережье Днепра. Станции были замаскированы, однако это не помешало их обнаружить и уничтожить, сообщает ТАСС.

Украинские военные признают опасность, исходящую от российских "Ланцетов". В сентябре начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога. Западные СМИ предупреждали, что новые "Ланцеты" способны лишить Украину остатков боевой авиации.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что объемы закупок и ремонта вооружений российской армии в 2024 году возрастут. Он напомнил о необходимости гарантировать опережающую поставку в ВС России вооружения, военной и специальной техники.

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