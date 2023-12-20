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Си Цзиньпин отметил крепкий фундамент взаимодействия России и Китая

08:43
  • среда
  • 20 декабря 2023

В КНР находится с визитом премьер-министр России Михаил Мишустин

Крепкий фундамент взаимодействия заложен в отношениях России и Китая, укрепляются возможности стран противостоять рискам. Об этом заявил в среду, 20 декабря, председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Пекине.
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Китайский политик подчеркнул укрепление и расширение масштабов сотрудничества, что показывает "стрессоустойчивость и широкую перспективу взаимовыгодного сотрудничества двух стран".

Си Цзиньпин призвал наращивать позитивные эффекты в политических отношениях высокого уровня и вместе идти вперед в социально-экономическом развитии и формировании сообщества единой судьбы человечества, сообщает ТАСС.

Ранее в Пекине поблагодарили российского лидера Владимира Путина за то, что он высоко отозвался об отношениях России и Китая во время подведения итогов 2023 года в прямом телеэфире. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что отношения России и КНР принесли ощутимую пользу народам двух стран, а также сыграли положительную роль в содействии общему развитию и прогрессу в мире.

Стороны уделяют особое внимание расширению сотрудничества и продвижению крупных совместных проектов. Это обсуждается в ходе визита Михаила Мишустина в КНР. Российский премьер отметил, что уже свыше 90% расчетов между Россией и Китаем осуществляется в национальных валютах, хотя еще в 2020 году показатель достигал лишь 20%.

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