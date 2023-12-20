Суд Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз

Это связано с обвинениями в подстрекательстве к штурму Капитолия

Верховный суд штата Колорадо запретил бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году.

Это связано с обвинениями в адрес Трампа в связи со штурмом Капитолия в январе 2021 года ради воспрепятствования утверждению результатов президентских выборов 2020 года.

В отношении Трампа выдвинуты обвинения по четырем пунктам, хотя политик отказывается признавать себя виновным и настаивает на политической мотивированности преследования, сообщает ТАСС.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. При этом опрос, проведенный The Wall Street Journal, показал: если бы выборы главы государства состоялись сейчас, то американцы скорее бы проголосовали за Трампа, чем за действующего главу государства Джо Байдена.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев отмечал, что администрация Байдена выходит на президентские выборы с лозунгом о том, что она "не ведет войну на Украине, а ведет борьбу за демократию", поэтому внутри страны главной угрозой демократии объявлен Дональд Трамп.

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