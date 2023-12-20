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Минэнерго опровергло проблемы с обеспечением России топливом

09:22
  • среда
  • 20 декабря 2023

Дефицита на внутреннем рынке нет

В настоящее время нет проблем с топливообеспечением на российском рынке, хотя в будущем необходимо принимать решения более оперативно. Такое мнение в среду, 20 декабря, высказал министр энергетики России Николай Шульгинов.

Глава Минэнерго отметил в эфире телеканала "Россия 24", что цены на топливной бирже снижаются, а запасы выросли от 10% до 25%.

Смотрим будущее с оптимизмом. Но уроки мы конечно сделали: мы должны контролировать, более оперативно принимать решения.

Ранее российский кабмин снял запрет на экспорт летнего дизельного топлива, поскольку благодаря принятому в сентябре комплексу мер внутренний российский рынок насыщен товарным дизельным топливом всех сортов и автомобильным бензином.

Российский лидер Владимир Путин напоминал, что Россия десятилетиями надежно, без сбоев снабжала ФРГ экологически чистым газовым топливом по доступным и приемлемым ценам, однако это сотрудничество было в буквальном смысле слова подорвано, в том числе диверсией на "Северных потоках".

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