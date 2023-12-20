"Схватил кота и оделся": В Петербурге после обрушения дома эвакуировали 27 человек

Пострадавших нет

Шестиэтажный расселенный дом обрушился в центре Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел на Гороховой улице, дом 73 около двух часов ночи. Жильцов соседнего жилого корпуса пришлось экстренно эвакуировать.

"Ночью подумали, что началось землетрясение. Схватил кота, собаку, оделся", - рассказал "Комсомольской правде" один из жильцов дома.

Всего из дома вывели 27 человек: 19 жильцов отправились в гостиницу, еще восемь человек отправились к родственникам, рассказали ТАСС в МЧС.

В настоящее время ведутся работы по разбору обрушившихся конструкций. На месте работают семь кинологических расчетов, 24 единицы техники и 89 человек.

Прокуратура начала проверку. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены, сообщили в надзорном ведомстве.

По адресу Гороховская, 73 расположен бывший доходный дом, построенный в 1885 году.

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