"Схватил кота и оделся": В Петербурге после обрушения дома эвакуировали 27 человек

Пострадавших нет
Шестиэтажный расселенный дом обрушился в центре Санкт-Петербурга.
Инцидент произошел на Гороховой улице, дом 73 около двух часов ночи. Жильцов соседнего жилого корпуса пришлось экстренно эвакуировать.
"Ночью подумали, что началось землетрясение. Схватил кота, собаку, оделся", - рассказал "Комсомольской правде" один из жильцов дома.
Всего из дома вывели 27 человек: 19 жильцов отправились в гостиницу, еще восемь человек отправились к родственникам, рассказали ТАСС в МЧС.
В настоящее время ведутся работы по разбору обрушившихся конструкций. На месте работают семь кинологических расчетов, 24 единицы техники и 89 человек.
Прокуратура начала проверку. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены, сообщили в надзорном ведомстве.
По адресу Гороховская, 73 расположен бывший доходный дом, построенный в 1885 году.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"