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Заявления Запада в адрес России стали враждебнее из-за провалов ВСУ

10:05
  • среда
  • 20 декабря 2023

Украинская армия терпит поражения одно за другим

На фоне успехов российской армии и провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявления Запада на форуме Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стали более враждебными и русофобскими. Такое заявление сделал в среду, 20 декабря, руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Россия показала на форуме ОБСЕ доказательства преступлений Украины в Донбассе

При этом дипломат подчеркнул, что Россия не питает иллюзий относительно изменения риторики западных участников, сообщает РИА Новости.

Но видим позитивные тенденции к тому, что по мере успешного продвижения специальной военной операции будет меняться рабочий климат в ОБСЕ. Мы, со своей стороны, будем предпринимать все усилия в этом направлении, проводя твердую и принципиальную линию.

Ранее президент Чехии Петр Павел предупредил, что в 2024 году ситуация на Украине станет еще более неприятной для Запада — "возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело", причем свою лепту внесут предстоящие выборы президентов России и США.

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия и Белоруссия не видят смысла обсуждать с западными странами вопросы региональной стабильности, а потому Москва и Минск будут выстраивать архитектуру безопасности в регионе Евразии.

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