ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США признали триумфальное завершение Россией 2023 года

10:02
  • среда
  • 20 декабря 2023

Российская экономика крепка, президент возобновил зарубежные поездки

Российская экономика, несмотря на западные санкции, показала чрезвычайную устойчивость, рубль остается сильным. Такое мнение во вторник, 19 декабря, излагает The Washington Post.
Си Цзиньпин отметил крепкий фундамент взаимодействия России и Китая

Американское издание признает, что президент России Владимир Путин "завершает 2023 год на триумфальной ноте". Подводя итоги года в прямом эфире, он выразил уверенность в победе своей страны в специальной военной операции.

При этом рубль остается крепким благодаря вмешательству Центробанка, а российские компании предприняли шаги, чтобы извлечь выгоду из ухода иностранных брендов.

Кроме того, Путин возобновил зарубежные поездки, побывав в ОАЭ и Саудовской Аравии, где российский политик встретился с главами государств.

Ранее отмечалось, что российская финансовая отрасль успешно справляется с внешним давлением. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что отечественный банковский сектор вернулся в хорошую форму, поэтому пришло время подумать о его дальнейшем развитии.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что запас прочности отечественной экономики достаточен, чтобы идти вперед. В условиях беспрецедентных санкций сыграла свою роль консолидация российского общества, устойчивость экономики и финансов, а также возрастание возможностей силовой составляющей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Кремль
Кремль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.