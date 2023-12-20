Российская экономика крепка, президент возобновил зарубежные поездки

Российская экономика, несмотря на западные санкции, показала чрезвычайную устойчивость, рубль остается сильным. Такое мнение во вторник, 19 декабря, излагает The Washington Post.

Американское издание признает, что президент России Владимир Путин "завершает 2023 год на триумфальной ноте". Подводя итоги года в прямом эфире, он выразил уверенность в победе своей страны в специальной военной операции.

При этом рубль остается крепким благодаря вмешательству Центробанка, а российские компании предприняли шаги, чтобы извлечь выгоду из ухода иностранных брендов.

Кроме того, Путин возобновил зарубежные поездки, побывав в ОАЭ и Саудовской Аравии, где российский политик встретился с главами государств.

Ранее отмечалось, что российская финансовая отрасль успешно справляется с внешним давлением. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что отечественный банковский сектор вернулся в хорошую форму, поэтому пришло время подумать о его дальнейшем развитии.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что запас прочности отечественной экономики достаточен, чтобы идти вперед. В условиях беспрецедентных санкций сыграла свою роль консолидация российского общества, устойчивость экономики и финансов, а также возрастание возможностей силовой составляющей.

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