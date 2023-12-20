Привычка американского президента - перекладывать с больной головы на здоровую

Резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, предложенную Россией, Генеральная ассамблея ООН все-таки приняла, но, как говорится, осадок остался. "За" выступили 118 стран. 49 государств - "против". Среди них те, кто несколько десятилетий назад прославлял нацистскую идеологию. Италия, Германия. США тоже в этом списке - на площадке ООН выступают против России, кажется, уже по любому вопросу. А теперь еще и Украина.

Документ ежегодный, его выносят на обсуждение регулярно на протяжении почти 20 лет, но пока ни разу резолюция не была поддержана единогласно. Впрочем, чего ждать от тех, кто буквально на глазах у всего мира переписывает историю.

Вот Болгария, где недавно самым изощренным способом пытались избавиться от памятника Советской армии, спилив по частям скульптурные фигуры. Вдруг решили прекратить демонтаж. Якобы из-за отсутствия акта проведения работ. Пока постамент, хоть и переживший издевательства болгарских неонацистов, остался стоять в самом сердце Софии.

Европейские сателлиты США все активнее пляшут под американскую дудку. Во Львове, например, местного священника пригласили даже на открытие "Макдональдса". Но и такое поклонение заокеанским покровителям не помогает. Вашингтон постепенно сворачивает оказание помощи режиму Зеленского, призывая как-то справляться самим.

"У нас нет чудо-горшочка с деньгами, чтобы зачерпнуть оттуда, если законопроект не пройдет Конгресс. Есть финансовые потоки, которые мы можем использовать. И мы их исчерпали. В течение следующих недель они совсем иссякнут. Поэтому нам нужно, чтобы Конгресс действовал", - заявил Мэтью Миллер, официальный представитель Госдепартамента.

Привычка американского президента - перекладывать с больной головы на здоровую. Впрочем, Конгресс благополучно уходит на новогодние праздники, так и не решив вопрос ни с украинскими траншами, ни с южными границами США.

"Мы достигли значительного прогресса за последнюю неделю по защите границы, но нужно больше времени. Мы понимаем, что ставки очень высоки для Америки и мы должны направить помощь Украине... Но мы должны также продолжить переговоры по безопасности нашей южной границы", - сказал сенатор Чак Шумер.

На этой самой южной границе - караваны мигрантов. Вашингтон, по сути, провалил попытки разрешить кризис с прибывающими беженцами, теперь эти проблемы отдельные штаты решают сами. Техас первым бросает вызов Белому дому. Теперь по новому закону любому сотруднику правоохранительных органов разрешено арестовывать людей, подозреваемых в незаконном въезде в страну.

"Это, безусловно, крайность, в которую впали республиканцы. Они вообще склонны к демонизации иммигрантов. Это не то, кем мы являемся как страна", - прокомментировала Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома.

Тревога Джо Байдена понятна. Именно в Техасе были самые высокие показатели по голосованию за него - как раз благодаря поддержке приезжих.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"