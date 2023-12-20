На ВДНХ прошел финал программы предпринимательства для молодежи "Я в деле"

Проект запустила партия "Новые люди"

Презентация своего уникального продукта, что называется, с колес. А проекты здесь самые разные: вот дроны, а вот - команда из Архангельска, которая придумала, как получить электричество в походах.

"Добывать электроэнергию из костра. Подключить розетку в лесу некуда. Вот они хотят для туризма, для других сфер, включая военных, разработать такую электроподзарядку. Пока в начале процесса, прототипа еще нет", - рассказал Алексей Нечаев, глава партии "Новые люди".

За плечами у каждого здесь - девять с половиной недель усердной практики с наставниками. Они помогают студентам с проектами и менторами - теми, кто в бизнесе уже состоялся и может передать опыт подрастающему поколению.

Лучшие команды показали свои изобретения на ВДНХ - здесь состоялся финал уже четвертого сезона программы по развитию молодежного предпринимательства "Я в деле".

"Накопительно уже 90 тысяч студентов, которых мы затронули в этой программе. Больше 40 тысяч выпускников, которые полностью программу прошли, и тоже около 90 тысяч школьников, которых мы коснулись на профориентационного типа игровом уроке, чтобы показать, что такое свое дело", - добавил Нечаев.

На счету участников программы "Я в деле" уже полторы тысячи стартапов. В этом сезоне команды подготовили 4000 проектов. Самые перспективные получили призы. И абсолютно все участники - новые нужные навыки.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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