Восемь стратегических направлений: итоги визита Мишустина в Китай

Отношения Москвы и Пекина устойчивы к вызовам

Улицы Пекина в эти дни украшены триколорами. Принимая главу правительства России, так в Китае подчеркивают уважение к нашей стране в целом. Во время встречи в Доме народных собраний Михаил Мишустин и Си Цзиньпин приветствуют друг друга на китайском и русском языках.

В присутствии делегаций, в которые вошли министры и предприниматели, идет большой разговор о двустороннем сотрудничестве и перспективных проектах.

"В текущем году наше сотрудничество столкнулось с непростыми вызовами, вышло на новый уровень. Взаимный товарооборот составил почти 18 триллионов рублей или полтора триллиона китайских юаней. Вы уже сказали об этом - мы выполнили задачу, которую президент Путин и вы перед нами поставили. Важно, что мы во взаимных расчетах полностью перешли на национальные валюты - более 90 процентов платежей осуществляется в рублях и юанях. Достигнуты хорошие результаты в инвестиционной сфере. В работе 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 триллионов рублей и около 1 триллиона 600 миллиардов юаней", - отметил Мишустин.

Планы сотрудничества России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин определили на личных встречах в марте этого года в Москве и в октябре в Пекине. Восемь стратегических направлений включают работу в сфере энергетики, высоких технологий, сельского хозяйства, транспорта и других. А ранее главы двух государств поставили цель достичь размеров товарооборота в 200 миллиардов долларов. И она была выполнена досрочно.

"Это, безусловно, является практическим воплощением нашего сотрудничества. Рост идет в различных отраслях. Мы демонстрируем устойчивость к вызовам. И сейчас у нас есть отличные перспективы для дальнейшего развития. Накануне мы провели уже 28-е заседание глав правительств. Мы очень удовлетворены тем, как развиваются наши отношения", - сказал Си.

Эта встреча Михаила Мишустина и Си Цзиньпина - уже третья в уходящем году. А вчера со своим китайским коллегой Ли Цяном глава правительства России подписал 10 двусторонних соглашений в разных сферах. В частности, 2024-й и 2025-й станут перекрестными годами культуры России и Китая.

"Хотел бы поблагодарить вас и всех китайских коллег за теплое отношение, за конструктивную совместную работу. Уверен, что в наступающем году нас ждут новые, еще большие свершения. По лунному календарю это год Дракона, который является одним из символов Китая. Желаю вам и народу Китая удачи в десяти тысячах дел. Ван чи джуи", - заключил Мишустин.

После снятия антиковидных ограничений снова растет взаимный турпоток. На автомобильном рынке России Китай теперь занимает первое место. Но планов, как отметил Михаил Мишустин, еще больше. И они обязательно будет реализованы.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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